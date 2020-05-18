Генпрокуратура нашла нарушения по выплатам медикам как минимум в 12 регионах

Нарушения при выплатах медикам, работающим с больными COVID-19, выявили более чем в 10 российских регионах. Проверку провели сотрудники Генпрокуратуры РФ во всех субъектах страны.

Меры уже приняты в нескольких областях, в том числе Белгородской, Владимирской, Иркутской, Курской, Мурманской, Нижегородской, Новосибирской, Орловской, Самарской и Челябинской. Работа по выявленным нарушениям также ведется в Краснодарском и Пермском краях и в других регионах, уточнили в пресс-службе надзорного органа.

Например, во Владимирской области в 35 медицинских учреждениях выплаты медикам перечислялись не за все время работы. Перерасчет сотрудникам некоторых больниц уже сделали. В Орловской области не было единого подхода к осуществлению стимулирующих выплат, в некоторых районах нарушались их сроки и размеры.

В Генпрокуратуре подчеркнули, что прокурорские проверки проходят не только по поступившим обращениям, но и после публикаций в средствах массовой информации.

О том, как будут платить работающим с коронавирусными больными медикам, недавно уточнили в Минздраве.