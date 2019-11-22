Генпрокуратура критически отнеслась к новым правилам медосмотра водителей

Новые правила медосмотра водителей, предложенные Минздравом, не понравились Генпрокуратуре. В ведомстве отнеслись к идее критически и назвали ее ошибочной.

Позицию надзорного органа озвучил заместитель руководителя Генпрокуратуры Александр Буксман, которого процитировало РИА «Новости».

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«Видимо, Минздрав <…> совершил ошибку, которая будет исправлена», — подчеркнул он.

Буксман заметил, что настоящая проблема заключается в отсутствии у медиков права передавать в МВД и ГИБДД сведения о стоящих на учете наркоманах или алкоголиках. Поэтому нередки случаи, когда таким гражданам выдают водительские права.

Замгенерального прокурора добавил, что Генпрокуратура уже направила соответствующую информацию в Минздрав, МВД и правительство РФ, чтобы решить проблему «раз и навсегда».

Изменения в правилах медосмотра для водителей должны были вступить в силу 22 ноября. Предполагалось, что для получения или обновления водительских прав придется сдать мочу на следы наркотиков и психотропных препаратов. Кроме того, вводился обязательный анализ крови, который определял вероятность хронического злоупотребления алкоголем. Обследоваться люди могли только в специализированных медицинских учреждениях, к которым сразу же выстроились огромные очереди. На ситуацию обратил внимание президент России Владимир Путин.

Из-за «обеспокоенности граждан» Минздрав принял решение отложить нововведение.