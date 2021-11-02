Геномную регистрацию мигрантов посчитали слишком затратной

Поголовное ДНК-тестирование всех трудовых мигрантов из ближнего зарубежья в России обойдется стране в солидную сумму, которая может достигать 14 миллиардов рублей в год. Об этом написала газета «Коммерсант».

Геномная регистрация всех трудовых мигрантов, которую предложил ввести глава СК Александр Бастрыкин, является не только недешевой, но и избыточной процедурой. Такое мнение высказал глава Центра аналитических и практических исследований миграционных процессов Вячеслав Поставнин.

«Заставить сдавать тесты всех подряд — странный подход, требующий огромных денег и не дающий эффективности», — указал аналитик.

ДНК-тестирование применяется в отношении опасных преступников и приравнивать к ним мигрантов — неправильно, полагает Поставнин. По его оценке, достаточно идентифицировать приезжих по отпечаткам пальцев и снимкам радужной оболочки. Однако и системы дактилоскопирования сейчас толком нет, по его словам.

По подсчетам издания, ДНК-тестирование трудовых мигрантов в РФ обошлось бы в 5,8 миллиарда в год, а при доковидном притоке тратили бы все 14 миллиардов.

Московские власти ранее задумались о том, чтобы больше не привлекать мигрантов к работе на стройках. Аналитик ГК «Финам» Алексей Коренев в беседе с «360» отметил, что теоретически это возможно, напомнив, что когда-то Москва справлялась своими силами.