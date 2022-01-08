МВД разработает проект о порядке проведения геномной регистрации

МВД РФ приступило к разработке проекта постановления, которое установит порядок проведения обязательной и добровольной государственной геномной регистрации. Также оно регламентирует правила получения, учета и хранения биологического материала.

В ведомстве уточнили, что в основном порядок осуществления геномной регистрации будет определен после вступления в силу законопроекта о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам государственной геномной регистрации, сообщил ТАСС.

Пока этого не произошло, комментарии его положений сочли преждевременными.

Правительственный законопроект, который расширяет перечень лиц, подлежащих обязательной государственной геномной регистрации, был принят Госдумой в первом чтении в декабре прошлого года.

Инициатива предполагает, что регистрация будет обязательной для всех осужденных, которые отбывают наказание в местах лишения свободы, в отношении всех подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, а также тех, кто находится под административным арестом.