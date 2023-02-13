Общество 13 февраля 2023, 12:23 Геннадий Онищенко назвал победой медицинского сообщества снижение числа курильщиков в России

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Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко рассказал, что в России значительно снизилось количество курильщиков, и это можно назвать заслугой всего медицинского сообщества. Об этом сообщил сайт kp.ru.

По словам врача, решающую роль в этом сыграло то, что в России, наконец, приняли конвенцию по борьбе с табаком. Долгое время этот процесс откладывался.

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«Это победа, прежде всего, медицинского сообщества. Хотя, и среди врачей много курильщиков, тем не менее, это в общем-то идущая, по существу, с прошлого тысячелетия программа, которая была реализована в рамках Всемирной организации здравоохранения, когда приняли рамочную конвенцию по борьбе с табаком», — сказал Геннадий Онищенко.

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