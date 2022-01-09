Генконсульству России в Алма-Ате не поступала информация о пропаже актера Глинникова

Генеральное консульство России в Алма-Ате не располагается информацией о пропаже российского актера и телеведущего Ильи Глинникова в Казахстане. Ответ ведомства привело РИА «Новости».

Отмечается, что консульству не поступало сведений о пропаже известного российского актера на территории Казахстана.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что Глинников отправился в экспедицию в горы еще второго января. В последний раз он связался с родственниками седьмого января, после чего не выходил на связь.

Отметим, что в Казахстане наблюдались перебои со связью и мобильным интернетом.

Глинников российским зрителям наиболее известен по роли в сериале «Интерны».