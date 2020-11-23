Генконсульство Норвегии временно закрылось в Мурманске

По данным информагентства, генконсульство закрыто с сегодняшнего дня до особого распоряжения. Не уточняются причины, по которым работу дипмиссии пришлось временно приостановить.

В свою очередь норвежское посольство в Москве и Санкт-Петербурге запустило на YouTube собственный канал «Norwayinrussia», где рассказывается о российско-норвежском сотрудничестве.