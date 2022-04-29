Генконсульство Эстонии остановило работу в Санкт-Петербурге

Эстонское Генеральное консульство в Санкт-Петербурге больше не работает. Об этом сообщило РИА «Новости».

По данным агентства, рядом стоят два автомобиля с петербургскими и консульскими номерами. Пост охраны работает в обычном режиме, написал RT.

Дипмиссия ранее сообщала, что будет выдавать готовые документы (ID-карты, паспорта, карты вида на жительство) до 29 апреля. Полученные позже этой даты экземпляры будут перенаправлены в посольство Эстонии в Москве. Также известно, что генеральное консульство Литвы в Санкт-Петербурге с 29 апреля перестанет оказывать консульские услуги.

Литовские и латвийские власти ранее понизили уровень дипломатических отношений с Россией, такая мера впервые осуществлена в Европе. В МИД Литвы заявили, что закрывают российское консульство в Клайпеде, российского посла попросили покинуть страну. Страны Прибалтики объяснили, что их решения связаны со спецоперацией РФ на Украине, в частности, с событиями в Буче.