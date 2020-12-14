Генконсул США Эмили Сторроу покинула Екатеринбург

Накануне СМИ писали о скором закрытии Генконсульства в Екатеринбурге и Владивостоке. Собеседник издания заверил, что отъезд консула не связан с этими сообщениями. Он отметил, что ежегодно сотрудники консульства, которые являются гражданами Штатов, уезжают на рождественские праздники в родную страну. При этом уточняется, что отъезд произошел раньше, чем всегда.

«В 2020 году ситуация осложнена пандемией коронавируса. Возможно, поэтому отъезд произошел раньше», — считает источник.

Еще один инсайдер заявил, что Сторроу находится в отпуске, при этом ее полномочия не сложены.