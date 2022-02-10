Генконсул РФ в Харькове рассказал о работе российских дипломатов на Украине

Генеральный консул России в Харькове Игорь Демяненко обсудил с «Петербургским дневником» нынешнюю ситуацию, сложившуюся на Украине.

«Руководители Незалежной культивируют образ России как государства-агрессора, принимают законы, которые направлены на разъединение наших народов. Силовые структуры, в первую очередь Служба безопасности Украины (СБУ), применяют свои методы, чтобы запугивать украинцев и препятствовать общению с россиянами даже на бытовом уровне», — поделился дипломат.

По его словам, даже в таких условиях российские консулы делают все возможные ради противостояния этому давлению. Они на деле доказывают востребованность и полезность российских миссий на Украине. Демяненко напомнил, что за последние три года консульство РФ организовало свыше десятка выставок на исторические темы, а также акции по поддержке и распространению русского языка.