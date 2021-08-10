Гениальный способ тушения пожаров в СССР вспомнили в TikTok

Пользователь TikTok под ником traktor_ok опубликовал информационный ролик советских времен, на котором показан грунтомет для тушения лесных низовых пожаров. Он был разработан Ленинградским научно-исследовательским институтом лесного хозяйства. За сутки видео набрало 122,6 тысяч лайков и вызвало нешуточную дискуссию.

Диктор за кадром рассказал, что при дальности метания грунта в 30 метров машина может создать защитную полосу в 20 метров. Ее с одинаковым успехом можно использовать во всех типах сосновых лесов. При изменении дальности метания грунта машина создает защитную минерализованную полосу шириной в шесть метров.

«Скорость движения вдоль кромки пожара составляет 2-2,5 километра в час. Струя грунта подавляет огонь на земле и сбивает пламя с деревьев на высоте до восьми метров. Он может погасить грунтовой пожар любой интенсивности в лесах с песчаной или с супесчаной почвой», — сообщил диктор.

Пользователи в комментариях ностальгически напомнили о том, что СССР был лидером в науке и технологиях. Некоторые заявили, что раньше в Советском Союзе была единая служба авиалесоохрана, оперативная и организованная, но ее упразднили в 2006 году.

«Где это все? В Якутию таких 200 штук срочно!» — потребовали некоторые комментаторы. Им возразили другие, дескать, машины эти хороши только на видео. На самом деле, даже на испытаниях у них приходилось ротор менять.

По состоянию на 7 августа, в Якутии зафиксировано 159 природных пожаров. В республике тушат огонь более трех тысяч человек, задействовано 448 единиц техники.