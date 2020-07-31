Генетики: пессимистом быть невыгодно для здоровья

По данным исследования, оптимисты в среднем живут на два года дольше.

В качестве материалов послужили анкеты, которые люди старше 50 лет заполняли на протяжении двух лет (с 1993 по 1995 годы), там они описывали свое ежедневное настроение и то, как они относятся к жизни.

В ходе исследования стало ясно, что люди, склонные к пессимизму, чаще страдали от сердечно-сосудистых заболеваний.