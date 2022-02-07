Генетик Волчков рассказал, через сколько нужно вакцинироваться после «омикрона»

Вакцинироваться можно примерно через полгода после выздоровления от ковида. Об этом «Газете.ru» рассказал руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков.

«По факту мы видим, что люди, которые переболели уханьской формой, они все еще не болеют и „дельтой“, и „омикроном“, хотя „омикрон“, казалось бы, он настолько отличается, так сильно изменился. Безусловно, есть люди, которые болеют вторично. Но количество этих людей минимальное, и, даже если они болеют, все-таки мы видим, что у них болезнь течет очень легко», — рассказал ученый.

Он добавил, что пожилым людям, которые находятся в зоне риска, можно вакцинироваться и вскоре после болезни.