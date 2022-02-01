Генетик Северинов объяснил, почему «омикрон» представляет большую опасность для детей

Новый «омикрон»-штамм коронавируса более эффективно заражает детей, поскольку у многих из них нет иммунитета. Об этом Lenta.ru рассказал специалист в области молекулярной биологии, заведующий лабораториями в Институте молекулярной генетики РАН и Институте биологии гена РАН Константин Северинов.

Он объяснил, что многие взрослые люди уже либо переболели, либо привились от коронавируса. Большинство детей же пока не вакцинированы. Вирусу приходится менять свое поведение, чтобы «пробить» иммунитет.

«Другими словами, возможно, не вирус стал мягче, а мы стали более иммунными. А вот детей, которые во всех странах составляют наименее вакцинированную часть населения, омикрон заражает гораздо более эффективно, чем ранние варианты вируса», — рассказал Северинов.