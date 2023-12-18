18 декабря 2023, 12:18
Генетик Левина: три мандарина закроют дневную потребность в витамине C
Мандарины — один из главных атрибутов Нового года. Какими полезными веществами богаты оранжевые плоды, рассказала в беседе с RG.RU генетик и биоинформатик Алина Левина.
По ее словам, в этих цитрусовых не так много витамина C, как принято считать. Однако трех мандаринов достаточно, чтобы закрыть дневную потребность, пояснила эксперт.
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Левина также напомнила, что данный фрукт, как и другие представители семейства, содержит множество антиоксидантов. Они способны защитить клетки от повреждений, снизить риск проблем с сердцем и уменьшить воспаление, добавил 7Дней.
Питание
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