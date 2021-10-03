Генетик Исаев рассказал, когда может пропасть обоняние при заражении коронавирусом

Временная потеря обоняния не является обязательным симптомом заражения коронавирусом. Если речь идет о штаммах «дельта» и «дельта+», пациенты, как правило, продолжают чувствовать все запахи, заявил основатель и гендиректор научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКом Андрей Исаев.

Специалист отметил, что при заболевании ковидом человек теряет обоняние только на 10-й день. То есть это в принципе не может быть основным симптомом, подчеркнул он в комментарии ТАСС.

«Если говорить о штаммах „Дельта“ и „Дельта плюс“, количество пациентов, у которых не наблюдается этот симптом [потеря обоняния], пропорционально увеличилось в сравнении с уханьским вариантом вируса», — сообщил Исаев.

По его данным, в прошлом году обоняние не пропадало примерно у 20% пациентов, а сейчас их доля значительно увеличилась.

Генетик обратил внимание, что первый признаки гриппа и ковида очень похожи, поэтому при появлении симптомов стоит сразу делать ПЦР-тест.

«Это единственный точный метод, который позволяет определить, заражен ли человек COVID-19», — подчеркнул он.