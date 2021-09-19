Генетик Исаев допустил проникновение штамма «мю» в Россию

Штамм коронавируса «мю», возможно, уже проник в Россию и начал вытеснять остальные штаммы там, где не получила широкого распространения «дельта». Об этом заявил основатель и гендиректор научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев.

По словам специалиста, «мю» появился недавно и пока его еще не включили в перечень штаммов Всемирной организации здравоохранения, которые вызывают обеспокоенность. Но он уже входит в перечень штаммов, за которыми наблюдает ВОЗ, сообщил ТАСС.

«В тех странах и местностях, где „дельта“ не получил широкого распространения, „мю“ вытесняет остальные штаммы. В рамках планеты мы сейчас видим конкуренцию между штаммами „дельта“ и „мю“», — пояснил Исаев.

Он обратил внимание, что ранее СМИ сообщали о том, что в Европе и нескольких странах Азии, где введен строгий карантин, были выявлены носители «мю».

«Это значит, что экспансия идет по планете, и значит, уже в России есть пациенты, у которых коронавирус „мю“», — подчеркнул эксперт.

Пока, по его словам, невозможно определить, как будет развиваться заболеваемость именно этим штаммом.