Генералу США посоветовали в посольстве России не запугивать других «российской угрозой»

В посольстве России посоветовали американскому генералу Тоду Уолтерсу не запугивать другие страны угрозой со стороны Москвы. Российские дипломаты считают, что ему нужно внимательно ознакомиться с инициативами России по снижению напряженности между РФ и НАТО.

«Флаг Российской Федерации не дает Тоду Уолтерсу уснуть. Вместо того, чтобы запугивать других и оказывать давление, мы хотели бы, чтобы высокопоставленный военный офицер уделял более пристальное внимание инициативам России по снижению напряженности между РФ и НАТО», — сообщили в Twitter посольства РФ в Вашингтоне.

В среду, 24 февраля, глава Европейского командования ВС США генерал Тод Уолтерс на форуме ассоциации ВВС заявил, что Россия остается угрозой для Вашингтона и его европейских союзников, несмотря на введенные против нее экономические санкции. По его мнению, РФ якобы пытается сохранить сферу влияния времен советской эпохи и использует силу для принуждения соседних стран.