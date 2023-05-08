Общество 08 мая 2023, 23:29 Генеральный прокурор Игорь Краснов возложил цветы к памятнику воинам-красноармейцам Генпрокурор Краснов возложил цветы к памятнику красноармейцам 108-й стрелковой дивизии

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Генеральный прокурор Игорь Краснов в преддверии Дня Победы возложил цветы к памятнику воинам-красноармейцам 108-й стрелковой дивизии. Бойцы пали в годы Великой Отечественной войны на границе деревень Падиово и Аносино, сообщили «360» в главном надзорном ведомстве страны.

Мемориал находится на территории ФГБУ «Санаторий работников органов прокуратуры Российской Федерации „Истра“ Московской области.

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Памятник павшим красноармейцам был воздвигнут по инициативе генерального прокурора России в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. С тех пор глава ведомства Игорь Краснов регулярно посещает этот монумент, поставленный в честь бойцов, оборонявших Москву в декабре 1941 года.

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