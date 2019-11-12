Генеральный продюсер «Старкона» заявил о возможной продаже фестиваля

Он пояснил, что организованный его командой «Хэллоуин» может стать последним. Однако перерождение «Старкона» вполне возможно при условии смены собственника.

«В декабре у меня будут переговоры с „Экспофорумом“ и не только с ним, но и с другими большими компаниями по поводу его покупки, у меня будет встреча с несколькими инвесторами, будут еще кое-какие переговоры», — заявил Игорь Пылаев.

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По его словам, если переговоры провалятся, то он заявит о своем банкротстве и навсегда закроет для себя проведение фестиваля. Но если появится покупатель, который согласится забрать «Старкон» себе, Пылаев вполне может заниматься организацией мероприятия. В качестве еще одного варианта рассматривается инвестор, который позволит генеральному продюсеру и дальше заниматься организацией фестиваля.

При этом самым вероятным сценарием сам Пылаев считает, что после покупки фестиваля новый владелец подберет другую команду организаторов.

Сам генеральный продюсер считает, что нынешний формат фестиваля себя просто изжил и продолжается сейчас только по инерции. Однако последний проведенный им «Хэллоуин» Пылаев считает лучшим осенним фестивалем, которые он проводил когда-либо.

По его словам, он и его команда сильно устали и теперь всем нужно время, чтобы отдохнуть и заняться собой.

«Я пока сейчас уеду, меня не будет какое-то время, я не знаю когда вернусь, знаю, что мне надо отдохнуть. Наверное, это правильное решение, своевременное, уйти, так сказать, на пике достижений», — пояснил генеральный продюсер. При этом он признает, что восемь лет его жизни, за которые «Старкон» из местного мероприятия превратился в крупнейший фестиваль, не прошли для него даром. В частности, за это время он смог собрать уникальную команду, с которой жалко прощаться.

«Старкон» — крупнейший в России фестиваль научной фантастики, кино и игр. Он проводился на протяжении 20 лет. Там организовывали научную конференцию «Парсек» с участием известных специалистов и популяризаторов науки, эксклюзивные показы, фестиваль косплея и так далее. В 2017 году генеральный продюсер фестиваля заявил о финансовых проблемах и долгах. Тогда же стало известно, что кредиторы предоставили ему отсрочку.