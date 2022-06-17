Генеральный директор предприятия в Химках рассказал об изготолвении отделочных материлов

Генеральный директор ООО «Стоун-Терраццо» Евгений Даманский рассказал, что его предприятие в Химках изготавливает отделочные материалы по древней технологии «терраццо». Об этом сообщило РИАМО.

Он отметил, что для создания материалов используются компоненты российского производства: цемент, пластификаторы, порогасители и красители. В результате качество получается не хуже, чем у европейских стран, уверен Даманский.

«Наша технология ничем не уступает, а в каких-то моментах даже лучше», — заключил он.