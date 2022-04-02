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    02 апреля 2022, 21:11

    Генеральный директор «Яндекса» покинул должность

    Генеральный директор «Яндекса» в России Бунина покинула должность

    Валерия Шафирко

    Пост генерального директора «Яндекса» покинула Елена Бунина. Об этом сообщило РИА «Новости», ссылаясь на заявление пресс-службы компании.

    «Елена Бунина покидает должность генерального директора ООО «Яндекс», — сказано в релизе компании.

    Исполняющим обязанности генерального директора в России станет Артем Савиновский.

    В пресс-службе пообещали позже рассказать о дальнейших изменениях.

    Должность гендиректора российского «Яндекса» Бунина занимала с декабря 2017 года.

    Ранее представители «Яндекса» подтвердили возможность продажи сервисов «Яндекс.Дзен» и «Яндекс.Новости». Компания, как отметили ее представители, намерена сосредоточиться на развитии других своих бизнесов.

    «Яндекс», по их словам, заинтересован в развитии направлений и продуктов, которые связны с технологиями, среди которых поиск, реклама, самостоятельное вождение и облачные сервисы. Развитие транзакционных сервисов, в том числе услуг по вызову, электронной коммерции, видео-, аудио- и потокового вещания — это еще одна сфера интересов компании.