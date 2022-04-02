Генеральный директор «Яндекса» покинул должность

Пост генерального директора «Яндекса» покинула Елена Бунина. Об этом сообщило РИА «Новости», ссылаясь на заявление пресс-службы компании.

«Елена Бунина покидает должность генерального директора ООО «Яндекс», — сказано в релизе компании.

Исполняющим обязанности генерального директора в России станет Артем Савиновский.

В пресс-службе пообещали позже рассказать о дальнейших изменениях.

Должность гендиректора российского «Яндекса» Бунина занимала с декабря 2017 года.

Ранее представители «Яндекса» подтвердили возможность продажи сервисов «Яндекс.Дзен» и «Яндекс.Новости». Компания, как отметили ее представители, намерена сосредоточиться на развитии других своих бизнесов.

«Яндекс», по их словам, заинтересован в развитии направлений и продуктов, которые связны с технологиями, среди которых поиск, реклама, самостоятельное вождение и облачные сервисы. Развитие транзакционных сервисов, в том числе услуг по вызову, электронной коммерции, видео-, аудио- и потокового вещания — это еще одна сфера интересов компании.