Генеральные прокуроры России и Казахстана обсудили вопросы сотрудничества

Вопросы сотрудничества генеральных прокуратур России и Казахстана обсудили руководители ведомств Игорь Краснов и Гизат Нурдаулетов на встрече в Москве. В ходе общения участники затронули темы по охране окружающей среды в акватории Каспийского моря и объединение усилий по противодействию преступлениям в цифровой сфере.

На встрече с коллегой Игорь Краснов заявил, что Генеральная прокуратура Казахстана является стратегическим партнером. Он отметил развитие сотрудничества в работе приграничных прокуратур и формирование общих позиций в рамках Евразийского экономического союза.

Отдельно он отметил поддержку Гизата Нурдаулетова Декларации генеральных прокуроров государств Прикаспийского региона о сотрудничестве в области охраны окружающей среды и использования природных ресурсов Каспийского моря.

Документ подпишут в Санкт-Петербурге на конференции генеральных прокуроров европейских государств в июле 2021 года.

Игорь Краснов заявил, пандемия не должна помешать проведению заседания Координационного совета генеральных прокуроров государств — участников СНГ, которое пройдет в Казахстане. Также глава российского ведомства отметил важность совместной работы по повышению квалификации сотрудников надзорных ведомств двух стран, которую проводят Университет прокуратуры России и Академия правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре Казахстана.

«Потенциал совместной деятельности органов прокуратур России и Казахстана огромен», — подчеркнул Игорь Краснов.

Отдельно участники встречи обсудили сотрудничество по противодействию преступлений, которые совершаются с использованием информационных технологий и вовлечение несовершеннолетних в опасную для них деятельность. Игорь Краснов отметил, что объединение усилий способствует реализации принципа неотвратимости наказания.

В заключении встречи Гизату Нурдаулетову вручили Почетную грамоту Генерального прокурора России в знак уважения и дальнейшего сотрудничества.