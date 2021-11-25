Генерального директора «Вечерней Москвы» наградят медалью

Генерального директора редакции газеты «Вечерняя Москва» Георгия Рудницкого наградят медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Это следует из указа «О награждении государственными наградами Российской Федерации», подписанного Владимиром Путиным.

Награда присуждена Рудницкому за большой вклад в развитие СМИ.

«Я благодарен за такую высокую оценку своей работы. Надеюсь, что смогу и в будущем трудиться на таком же уровне и добиваться успехов. Я рассматриваю эту награду не только как свою личную, но и как оценку труда всего коллектива газеты», — прокомментировал он.