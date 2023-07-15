Общество 15 июля 2023, 16:06 Генеральное консульство России открыли на острове Пхукет Глава МИД Лавров принял участие в открытии генконсульства России на Пхукете Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова / Telegram

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Генеральное консульство России официально открылось в субботу, 15 июля, на тайском острове Пхукет. Об этом в своем Telegram-канале сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Торжественная церемония состоялась на площадке перед зданием генконсульства. В ней принял участие министр иностранных дер России Сергей Лавров. Над зданием подняли российский триколор.

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По словам Лаврова, история дипломатических отношений между Россией и Таиландом насчитывает 126 лет. Открытие генконсульства станет очередной ее яркой страницей.

«К настоящему моменту совместными усилиями удалось создать прочный фундамент российско-таиландских связей, позволяющий выстраивать наше сотрудничество надежно, во взаимоуважительном ключе, без оглядки на колебания геополитической конъюнктуры», — сказал дипломат, его слова привел Telegram-канал МИД РФ.

Он отметил, что Россия планирует расширять свое дипломатическое присутствие в Юго-Восточной Азии, открывая диппредставительства в дружественных странах региона.

Ранее Лавров отметил хорошие перспективы сотрудничества между Россией и Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии. Это касается сфер энергетической и продовольственной безопасности.