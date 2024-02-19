Общество 19 февраля 2024, 16:48 Генерал СВР Решетников: социализм лишил человека мотивации лучше работать

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Социализм проиграл капитализму, поскольку уничтожил мотивацию у человека лучше работать. Такое мнение выразил генерал-лейтенант Службы внешней разведки в отставке Леонид Решетников в беседе с News.ru.

По его словам, без мотивации невозможно добиться конкуренции и стремления человека к чему-то новому. Потом в странах соцлагеря были предприняты попытки вернуть мотивацию работать через социалистические соревнования.

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«Мы увлеклись идейными моментами, забыв о материальной стороне жизни. Вот и отстали очень сильно. А потом решили перейти на другие принципы, для этого пришлось отказываться от социалистической системы», — отметил Решетников.