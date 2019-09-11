Генерал рассказал, как посольство США в Москве пытались подорвать в 1979-м

Первым заданием группы «Альфа» стало обезвреживание душевнобольного, который в 1979 году угрожал взорвать американское посольство в Москве. Об этой операции рассказал возглавлявший подразделение в то время Герой Советского Союза, генерал-майор в отставке Геннадий Зайцев.

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Неизвестный человек проник на территорию посольства США 28 марта 1979 года. Он потребовал от его представителей обеспечить ему выезд в Соединенные Штаты. Там мужчина собирался учиться, поскольку провалил вступительные экзамены в МГУ.

Он заявил, что если дипломаты не выполнят его условие, то он активирует самодельное взрывное устройство. Американская сторона обратилась за помощью к советским коллегам.

В итоге «Альфа» по приказу КГБ прибыла в посольство. Спецназовцы проговорили с представителями СССР и США план операции.

«Не исключали, что придется применять оружие. На все были получены соответствующие разрешения американской стороны. И одновременно было принято решение вести переговоры с этим преступником, потому что мы не знали о нем ничего. Эту часть возложили на меня», — вспомнил Зайцев. Его процитировало РИА «Новости».

Генерал-майор смог выяснить, что человека зовут Юрий Власенко. Он жил в Херсоне и раньше работал моряком.

«В ходе дальнейшей беседы у меня сложилась твердое убежденное мнение, что мы имеем дело с психически неполноценным человеком, что в последующем подтвердилось», — добавил бывший командир «Альфы».

По его словам, Власенко все время разговора держал один палец на спусковой тяге. Он был готов в любой момент подорваться.

В итоге спецназовцы попытались обездвижить мужчину «выстрелами в плечо и предплечье правой руки». Однако все пошло не так, как хотелось. Власенко выбежал в одно из служебных помещений. Там он привел взрывчатку в действие.

Там была покорежена мебель, возник пожар. Власенко донесли до машины скорой помощи, но в ней он скончался от смертельных ран, полученных при взрыве Геннадий Зайцев.

Геннадий Зайцев был командиром группы «А» в 1977-1988 и 1992–1995 годах. В частности, он руководил несколькими операциями по обезвреживанию террористов, которые захватывали заложников.