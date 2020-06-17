Генерал Попов прокомментировал работу вертолета Ка-50
Генерал-майор Владимир Попов рассказал свои впечатления от вертолета Ка-50 — он же «Черная акула» — который впервые взлетел 17 июня 1982 года. Об этом сообщило ИА Nation News.
По его словам, «уже перешли на Ка-52, „Аллигаторы“, а „Черная акула“ была первым опытом в создании таких ударных вертолетов».
«Замечу, что в отличие от Ми-24, Ка-50 был, с одной стороны, на порядок сложнее, с другой, проще в управлении. Соосные винты, вращающиеся в противоположных направлениях, дают возможность гарантированно и достаточно просто управлять воздушным судном», — рассказал Попов.
Он добавил, что «по полету, по траектории стрельбы его легче держать», а также «Ка-50 хорошо зависает в воздухе и ведет одновременно огонь по противнику».