Генерал Попов прокомментировал работу вертолета Ка-50

По его словам, «уже перешли на Ка-52, „Аллигаторы“, а „Черная акула“ была первым опытом в создании таких ударных вертолетов».

«Замечу, что в отличие от Ми-24, Ка-50 был, с одной стороны, на порядок сложнее, с другой, проще в управлении. Соосные винты, вращающиеся в противоположных направлениях, дают возможность гарантированно и достаточно просто управлять воздушным судном», — рассказал Попов.

Он добавил, что «по полету, по траектории стрельбы его легче держать», а также «Ка-50 хорошо зависает в воздухе и ведет одновременно огонь по противнику».