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    19 ноября 2021, 16:25

    Генерал Матвеевский рассказал, как нанести эффективный артиллерийский удар

    Генерал Матвеевский: правильная организация артиллерийских подразделений поможет нанести эффективный артиллерийский удар

    Дарья Морозова

    Начальник Ракетных войск и артиллерии Вооруженных сил России Михаил Матвеевский рассказал, как нанести эффективный артиллерийский удар. Об этом сообщил телеканал «Звезда».

    По его словам, самое главное — это организация артиллерийских подразделений. Из них следует формировать разведывательно-огневые комплексы, которые будут действовать как единое целое.

    «В конечном итоге переход в новое качественное состояние позволит в ходе любой современной или перспективной операции выполнять задачи нанесения ударов наиболее эффективно», — заключил он.