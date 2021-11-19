Генерал Матвеевский рассказал, как нанести эффективный артиллерийский удар

Начальник Ракетных войск и артиллерии Вооруженных сил России Михаил Матвеевский рассказал, как нанести эффективный артиллерийский удар. Об этом сообщил телеканал «Звезда».

По его словам, самое главное — это организация артиллерийских подразделений. Из них следует формировать разведывательно-огневые комплексы, которые будут действовать как единое целое.

«В конечном итоге переход в новое качественное состояние позволит в ходе любой современной или перспективной операции выполнять задачи нанесения ударов наиболее эффективно», — заключил он.