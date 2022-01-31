Генерал-майор МЧС Якупов рассказал, как найти ближайшее бомбоубежище

Бомбоубежища могут быть укрытием не только в случае войны, но и в случае природных катаклизмов. «Газета.ru» узнала у генерала-майора МЧС в отставке Игоря Якупова, как россияне могут найти ближайшее бомбоубежище.

По последним данным, в России насчитывается 16 270 бомбоубежищ. Некоторые из них находятся в ведомстве МЧС, другие — в управлении городских властей. Узнать, где находятся ближайшие укрытия и бомбоубежища, можно в районных учебно-консультационных пунктах по гражданской обороне.

«Рекомендую позвонить и уточнить. Не на случай войны, конечно. Никакой войны, чтобы в Москве понадобились бомбоубежища не будет! Убежища и укрытия могут понадобиться, например, на случай природных катастроф», — сказал Якупов.