Генерал-майор Липовой прокомментировал возможный перенос весеннего призыва
Председатель Президиума «Офицеров России», генерал-майор Сергей Липовой выразил мнение о возможном переносе весеннего призыва в армию из-за коронавируса. Об этом сообщило ИА НСН.
По словам Липового, «это абсолютно здравое предложение». Также военный отметил, что на обороноспособность страны перенос призыва не повлияет.
«Что касается сроков, то об этом никто сейчас не скажет. Весь вопрос в том, когда будет объявлено о конце угрозы коронавируса», — заключил Липовой.