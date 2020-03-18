Генерал-майор Липовой прокомментировал возможный перенос весеннего призыва

По словам Липового, «это абсолютно здравое предложение». Также военный отметил, что на обороноспособность страны перенос призыва не повлияет.

«Что касается сроков, то об этом никто сейчас не скажет. Весь вопрос в том, когда будет объявлено о конце угрозы коронавируса», — заключил Липовой.