Генерал-майор ФСБ раскрыл способы вычислить шпиона
Бывший глава пресс-службы ФСБ генерал-майор Александр Михайлов рассказал сайту радиостанции «Говорит Москва», как выходят на шпиона.
«Мы очень часто узнавали именно из-за кордона, что где-то у нас сидит „крот“. <…> То есть это человек, который является источником информации для противника», — пояснил Михайлов.
Иногда речь идет о каком-либо пакете документов или иных материалов, которые позволяют иностранному государству «сделать какие-либо политические или технологические выводы».
После этого спецслужбы начинают искать потенциального «крота». И таких примеров, по словам генерал-майора ФСБ, множество. Многое в таких ситуациях зависит от мастерства и того, как специалисты анализируют текущие обстоятельства.
«Если у нас в России есть такие мерзавцы, то репутация страдает», — заключил офицер ФСБ.
Накануне по делу о государственной измене арестовали бывшего журналиста и советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова. Его подозревают в государственной измене. Следствие считает, что Сафронов шпионил для стран НАТО.