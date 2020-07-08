Генерал-майор ФСБ раскрыл способы вычислить шпиона

Российские спецслужбы зачастую могут вычислить шпиона благодаря данным, которые приходят об информаторе из-за рубежа. Силовики называют таких людей «кротами». Их действия несут стране различный вред, в том числе и бьют по репутации государства.

Бывший глава пресс-службы ФСБ генерал-майор Александр Михайлов рассказал сайту радиостанции «Говорит Москва», как выходят на шпиона.

«Мы очень часто узнавали именно из-за кордона, что где-то у нас сидит „крот“. <…> То есть это человек, который является источником информации для противника», — пояснил Михайлов.

Иногда речь идет о каком-либо пакете документов или иных материалов, которые позволяют иностранному государству «сделать какие-либо политические или технологические выводы».

После этого спецслужбы начинают искать потенциального «крота». И таких примеров, по словам генерал-майора ФСБ, множество. Многое в таких ситуациях зависит от мастерства и того, как специалисты анализируют текущие обстоятельства.

«Если у нас в России есть такие мерзавцы, то репутация страдает», — заключил офицер ФСБ.

Накануне по делу о государственной измене арестовали бывшего журналиста и советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова. Его подозревают в государственной измене. Следствие считает, что Сафронов шпионил для стран НАТО.