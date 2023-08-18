Общество 18 августа 2023, 12:41 Генерал-лейтенант Фазлетдинов: РВСН получили больше всех наград в рамках программы «Армия-2023»

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Первый заместитель командующего РВСН, генерал-лейтенант Игорь Фазлетдинов в разговоре с телеканалом «Звезда» рассказал, что РВСН получили больше всех золотых и серебряных наград в рамках научно-деловой программы форума «Армия-2023».

По его словам, вузам есть чем гордиться и куда стремиться.

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«Ракетные войска стратегического назначения, вузы наши, мы имеем абсолютное большинство золотых и серебряных наград», — сообщил Фазлетдинов.

Павильоны форума «Армия-2023» будут открыты для свободного посещения с 18 августа.