Генерал: гарантия безопасности России — современные технологии
Генерал-майор Сергей Липовой заявил, что главная гарантия безопасности России — это соответствие современным технологиям в этой сфере. Об этом сообщило РИА ФАН.
Он пояснил, что в военной сфере постоянно что-то меняется, и необходимо быть в курсе всех новшеств и успевать вовремя применять их. По словам Липового, это основной залог безопасности страны.
«На данный момент у нас очень хорошие показатели, но, как сказал глава государства, их необходимо повышать», — уточнил генерал.