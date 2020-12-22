Он пояснил, что в военной сфере постоянно что-то меняется, и необходимо быть в курсе всех новшеств и успевать вовремя применять их. По словам Липового, это основной залог безопасности страны.

«На данный момент у нас очень хорошие показатели, но, как сказал глава государства, их необходимо повышать», — уточнил генерал.