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    08 сентября 2021, 14:08

    Генеалог рассказал, где искать своих предков

    Оксана Лавнюженко

    Историк-генеалог, сооснователь сервиса Familio Александр Воробьев рассказал, какие источники использовать, чтобы найти своих предков. Об этом написал Piter.TV.

    «Самое главное, с чего стоит начать, с опроса родственников и изучение своего семейного архива. Всегда нужно задавать три основных вопроса про каждого человека: кто (узнать точное имя родственника), когда (выяснить дату рождения) и где (определить место рождения и жизни)», — подчеркнул Воробьев.

    Он отметил, что документы советского периода можно найти в загсах по месту жительства. Моменты, связанные с проживанием, следует искать в домовых книгах по городам. Для сельской местности — в хозяйственных книгах, которые хранятся в местных администрациях. Сведения по периоду воин можно найти в онлайн-базе «Память народа» или на сайте familio.org.