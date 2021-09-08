Генеалог рассказал, где искать своих предков

Историк-генеалог, сооснователь сервиса Familio Александр Воробьев рассказал, какие источники использовать, чтобы найти своих предков. Об этом написал Piter.TV.

«Самое главное, с чего стоит начать, с опроса родственников и изучение своего семейного архива. Всегда нужно задавать три основных вопроса про каждого человека: кто (узнать точное имя родственника), когда (выяснить дату рождения) и где (определить место рождения и жизни)», — подчеркнул Воробьев.

Он отметил, что документы советского периода можно найти в загсах по месту жительства. Моменты, связанные с проживанием, следует искать в домовых книгах по городам. Для сельской местности — в хозяйственных книгах, которые хранятся в местных администрациях. Сведения по периоду воин можно найти в онлайн-базе «Память народа» или на сайте familio.org.