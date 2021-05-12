Гендиректору компании-собственника «Зимней вишни» попросили дать 14,5 года колонии

Государственное обвинение попросило для генерального директора компании-собственника ТЦ «Зимняя вишня» Юлии Богдановой 14,5 года лишения свободы. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на прокурора.

«Наказание в виде лишения свободы в колонии общего режима должно быть применено к Богдановой, Соболеву, Судденок, Полозиненко, Антюшину, Никитину, Генину, Бурсину. Просим назначить Богдановой Юлии Александровне <…> по совокупности 14,5 года лишения свободы, Генину — пять лет, Бурсину — шесть лет, Судденок — 14 лет лишения свободы», — приводит агентство слова гособвинителя в Заводском районном суде Кемерова.

Ранее руководство «Зимней вишни» частично признало вину в смертельном пожаре. Свою причастность к произошедшему подтвердили Юлия Богданова, Георгий Соболев и Надежда Судденок. Остальные фигуранты дела считают себя невиновными.

Торговый центр «Зимняя вишня» загорелся 25 марта 2018 года. Жертвами пожара стали 60 человек. После происшествия завели уголовное дело по статьям о причинении смерти по неосторожности, нарушении требований пожарной безопасности, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц, об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и о халатности.