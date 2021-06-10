Гендиректору и главбуху «ВИМ-Авиа» дали сроки и освободили их в зале суда

Генерального директора авиакомпании «ВИМ-Авиа» Александра Кочнева приговорили к трем годам и восьми месяцам за мошенничество в сфере кредитования. Главному бухгалтеру Екатерине Пантелеевой дали 3,5 года. Обоих освободили в зале суда, так как свои сроки они отсидели во время ареста.

«Кочневу назначено наказание в виде лишения свободы сроком на три года и восемь месяцев общего режима. <…> Время содержания под стражей и домашним арестом зачтено в срок лишения свободы, в связи с чем приговор в части назначенного наказания в виде лишения свободы в исполнение не приводить в связи с фактическим отбытием наказания. <…> Пантелеевой назначено наказание в виде лишения свободы сроком на три года и шесть месяцев общего режима, она также освобождена от наказания в связи с фактическим его отбытием», — приводит ТАСС текст сообщения пресс-службы Мещанского суда Москвы.

По данным следствия, владелец авиакомпании Рашид Мурсекаев, гендиректор, финансовый директор и главбух с 2015 по 2017 год закупали топливо по завышенным ценам у подконтрольных им фирм и уклонялись от выполнения обязательств перед контрагентами. Против всех них завели уголовные дала.

Мурсекаев и финансовый директор скрылись. Их заочно арестовали и объявили в международный розыск. Кочнев и Пантелеева свое наказание отбыли.