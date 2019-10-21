Гендиректора «Сисим» арестовали после обрушения дамбы

Железнодорожный суд Красноярска арестовал генерального директора компании ООО «Сисим» Максима Ковалькова на два месяца. Об этом в понедельник, 21 октября, сообщил корреспондент «360» из зала суда.

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Ранее суд избрал меру пресечения в отношении горного мастера и начальника работ на прииске в Красноярском крае. Их также арестовали на два месяца. Горный мастер свою вину не признал, заявив, что не видел должностную инструкцию. Начальник работ, в свою очередь, сознался. Он заявил, что считает себя виновным, так как недосмотрел за вверенным в его ответственность объектом.

Разрушение пяти дамб технологического водоема золотодобывающей артели произошло в районе деревни Щетинкино ночью 19 октября. Селевой поток обрушился на два общежития для рабочих. В результате погибли 15 человек, еще пятеро пропали без вести. Кроме того, травмы различной степени тяжести получили еще 44 человека.