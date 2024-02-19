Важное 19 февраля 2024, 12:27 Гендиректора «Ленфильма» объявили в розыск МВД России объявило в розыск гендиректора «Ленфильма» Щербакова РИА «Новости»

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МВД России объявило в розыск генерального директора киностудии «Ленфильм» Федора Щербакова. Данные появились в базе ведомства.

Уточняется, что Щербакова разыскивают «по статье УК РФ». По какой именно — сведений нет.

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Ранее стало известно, что в международный розыск объявили осужденного в Нидерландах нападающего «Спартака» Квинси Промеса. Спортсмена пока не экстрадировали из России. Промеса заочно приговорили к шести годам тюрьмы по делу о контрабанде более тонны кокаина.

Кроме того, МВД РФ объявило в розыск по некоей уголовной статье бывшего футболиста и блогера Евгения Савина, владельца выступающей во второй лиге Кипра футбольной команды «КраСава». Сам он в соцсетях отреагировал на информацию иронично, пригласив сотрудников МВД бесплатно посетить матч своей команды и заявив, что вместе со спортсменами «все так же открыто и чисто делает футбол». До этого Савина оштрафовали на 50 тысяч рублей по делу о дискредитации Вооруженных сил России.