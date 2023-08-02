Общество 02 августа 2023, 12:52 Гендиректора «Яндекса» оштрафовали за показ фильмов с ЛГБТ с неправильной маркировкой Суд оштрафовал гендиректора «Яндекса» за показ фильмов с ЛГБТ без маркировки 18+ РИА «Новости»

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Генерального директора «Яндекса» Артема Савиновского оштрафовали на 200 тысяч рублей за показ на сервисе «Кинопоиск» фильмов с демонстрацией ЛГБТ без маркировки 18+. Постановление вынес судебный участок № 101 мирового судьи столичного района Замоскворечье, сообщил ТАСС.

Савиновского признали виновным в распространении среди несовершеннолетних информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения либо способной вызвать у несовершеннолетних желание сменить пол.

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По материалам дела, сотрудники Роскомнадзора обратили внимание, что на «Кинопоиске» в широком доступе размещены фильмы «Жадность», «Зеленая книга», «Идеальные незнакомцы», «Грани разумного», «Дневник Бриджит Джонс» и другие ленты, в которых есть информация о нетрадиционных сексуальных отношениях.

Фильмы содержали маркировку 16+, хотя по закону положена отметка 18+. После этого РКН составил административный протокол в отношении Савиновского.

Представители гендиректора «Яндекса» заявили, что с выводами Роскомнадзора не согласны. По их мнению, РКН не доказал, что указанные фильмы могли смотреть пользователи, не достигшие совершеннолетия.