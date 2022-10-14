Гендиректора и 5 сотрудников IT-компании с бронью от Минцифры направили в военкомат в Москве | 360°

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Гендиректора и 5 сотрудников IT-компании с бронью от Минцифры направили в военкомат в Москве

РБК: в Москве шестерых сотрудников IT-компании с бронью от Минцифры направили в военкомат

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Гендиректора и пятерых сотрудников московской IT-компании «РДЛ-Телеком» отправили в военкомат, хотя у них есть право на отсрочку, сообщил РБК. По данным издания, в случившемся разбирается Минцифры.

Представители ведомства в комментарии РБК заявили, что министерство обратилось к главному военному прокурору с просьбой провести оперативную проверку.

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«На момент предоставления комментария троих сотрудников отпустили, трое находятся в военкомате», — уточнили в пресс-службе Минцифры.

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Компания «РДЛ-Телеком» занимается разработкой компьютерного программного обеспечения и имеет аккредитацию Минцифры. В компании изданию рассказали, что сотрудники в сентябре подали на «Госуслугах» заявления об отсрочке и получили сообщение, что их включили в соответствующий перечень

Но 11 октября шестерым сотрудникам, в том числе гендиректору, вручили повестки, что им необходимо 12 октября явиться в мобилизационный пункт Объединенного военного комиссариата Лефортово.

В «РДЛ-Телеком» добавили, что при проверке документов в мобилизационном пункте военкомата сотрудникам заявили, что их якобы нет в списках на отсрочку.

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