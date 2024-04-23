Общество 23 апреля 2024, 12:55 Гендиректор Zecurion Раевский: кооперация между странами поможет в борьбе с мошенниками

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Генеральный директор компании Zecurion Алексей Раевский призвал страны скооперироваться для борьбы с мошенничеством. Взаимодействие правоохранителей разных государств пойдет на пользу, отметил эксперт по кибербезопасности в эфире радиостанции «Говорит Москва».

«Я знаю случай, когда у товарища заблокировали счет в иностранном банке, потому что был подозрительный платеж, сработала система „Антифрод“. Ему звонили и долго спрашивали, он ли проводил платеж, потому что думали, что это мошеннический перевод», — рассказал специалист.

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Если в заграничных учреждениях уже есть службы, которые реагируют на подобные ситуации, значит, явление приобрело масштаб, предположил он. При этом Раевский отметил, что предложенная им идея трудно реализуема в текущей международной обстановке.