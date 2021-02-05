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    05 февраля 2021, 13:04

    Гендиректор ВЦИОМ объяснил, почему блогеры влиятельнее СМИ

    Полина Петрова

    Генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров объяснил, почему популярные блогеры имеют больше влияния на людей нежели СМИ, сообщило ИА НСН.
    Гендиректор ВЦИОМ объяснил, почему блогеры влиятельнее СМИ

    В качестве доказательства своей точки зрения он напомнил об успехе предвыборной кампании бывшего президента США Дональда Трампа.

    «Именно благодаря блогингу он (Трамп — прим. ред.) и стал президентом. Напомню, на предвыборной кампании в 2016 году мейнстримные СМИ, уважаемые газеты, телеканалы либо игнорировали Трампа, либо прямо оскорбляли и дезинформировали избирателей о нем, о его мыслях, о его биографии», — заметил Федоров.

    При этом бизнесмену удалось стать главой Штатов. Его называли «твиттер-президентом», так как он находился в постоянном контакте с людьми в социальных сетях. Гендиректор ВЦИОМ заметил, что эти площадки его же и погубили, когда аккаунты вдруг оказались заблокированы.

    Федоров заключил, что наряду с силой блогеров замечается и тенденция их бесконтрольности. Он заявил о необходимости предпринимать действия, чтобы «наша планета не разрушилась на маленькие кусочки».