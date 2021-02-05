Гендиректор ВЦИОМ объяснил, почему блогеры влиятельнее СМИ

В качестве доказательства своей точки зрения он напомнил об успехе предвыборной кампании бывшего президента США Дональда Трампа.

«Именно благодаря блогингу он (Трамп — прим. ред.) и стал президентом. Напомню, на предвыборной кампании в 2016 году мейнстримные СМИ, уважаемые газеты, телеканалы либо игнорировали Трампа, либо прямо оскорбляли и дезинформировали избирателей о нем, о его мыслях, о его биографии», — заметил Федоров.

При этом бизнесмену удалось стать главой Штатов. Его называли «твиттер-президентом», так как он находился в постоянном контакте с людьми в социальных сетях. Гендиректор ВЦИОМ заметил, что эти площадки его же и погубили, когда аккаунты вдруг оказались заблокированы.

Федоров заключил, что наряду с силой блогеров замечается и тенденция их бесконтрольности. Он заявил о необходимости предпринимать действия, чтобы «наша планета не разрушилась на маленькие кусочки».