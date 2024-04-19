Общество 19 апреля 2024, 11:17 Гендиректор «ТМТ Консалтинг» Анкилов: мобильные операторы смогут монетизировать уведомления о блокировке SIM-карт

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Гендиректор «ТМТ Консалтинг» Константин Анкилов в разговоре с ИА НСН сообщил, что при желании мобильные операторы в России смогут дополнительно монетизировать уведомления о блокировке SIM-карт.

«Возможно, при получении уведомления достаточно будет просьбы пользователя не блокировать номер, или операторы решат это как-то монетизировать, попросят занести минимальную сумму, чтобы SIM-карта оставалась активной», — пояснил эксперт.

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В таком случае будут защищены интересы абонента, а оператор сохранит его, чтобы потом заработать денег.

Ранее вице-спикер Госдумы Борис Чернышов обратился к главе Минцифры Максуту Шадаеву с инициативой обязать мобильных операторов информировать абонентов об изъятии телефонных номеров.