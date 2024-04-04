Общество 04 апреля 2024, 17:31 Гендиректор Telecom Daily Кусков: телефон быстрее заряжается в авиарежиме

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Для более быстрой зарядки смартфона можно перевести его в режим «в самолете». Благодаря этому телефон не будет отвлекаться на текущее потребление, сообщил генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков в беседе с «Москвой 24».

По словам специалиста, в авиарежиме гаджет отключается от внешних источников: Wi-Fi, Bluetooth, сотовой связи, которые значительно расходуют энергию.

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Кроме того, сохранить заряд батареи на долгое время можно с помощью отключения геолокации, сообщило радио «КП».