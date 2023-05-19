Общество 19 мая 2023, 13:16 Гендиректор Telecom Daily Кусков: россияне отдают предпочтения телефонам от поставщика

Читать 360tv в

Российские граждане стали отдавать предпочтения телефонам, которые идут напрямую от поставщика, а не по параллельному импорту. Об этом в разговоре с ИА НСН заявил генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков.

В беседе с журналистами он отметил, что на данный момент лидером по продажам смартфонов на российском рынке стала компания Xiaomi.

Реклама

«На руках очень много телефонов этой марки, но в магазине по продажам на первом месте Xiaomi. Если зайдете в салон связи, то увидите, что 4 стеллажа из 5 занимают китайские смартфоны среднего и бюджетного ряда», — добавил эксперт.

Что же касается таких марок как Apple и Samsung, то их стали покупать значительно реже.

Ранее издание «Ведомости» сообщило, что компания Apple потеряла место в тройке лидеров по объему импорта смартфонов в Россию. В 2023 году было ввезено всего 700 тысяч iPhone.