Гендиректор Telecom Daily Денис Кусков: данные в WhatsApp будут в безопасности, если соблюдать «гигиену» | 360°

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Гендиректор Telecom Daily Денис Кусков: данные в WhatsApp будут в безопасности, если соблюдать «гигиену»

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Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров заявил, что мессенджер WhatsApp* небезопасен и данные пользователей могут заполучить хакеры. В разговоре с ИА НСН эту информацию прокомментировал гендиректор Telecom Daily Денис Кусков.

Он отметил, что заявления Дурова вряд ли повлияют на популярность  WhatsApp*. Кусков также указал на то, что этот мессенджер является для Дурова конкурентом. Однако Кусков согласился, что WhatsApp* менее безопасный мессенджер, чем, например, Telergam. Чтобы пользоваться мессенджерами безопасно, нужно соблюдать «правила гигиены».

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«Самая большая мера — это не открывать ничего и не принимать звонки от незнакомых вам людей. Тогда никаких проблем не возникнет», — сказал Кусков.

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*WhatsApp принадлежит компании Meta, признанной экстремистской в РФ.

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