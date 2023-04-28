Общество 28 апреля 2023, 16:21 Гендиректор строительного магазина Васильев: столбчатый фундамент идеально подойдет для бюджетного строительства бани

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Идеальным бюджетным вариантом для строительства бани является столбчатый фундамент. Об этом сообщил генеральный директор компании «ГЛАВСНАБ» Федор Васильев в беседе с РИА ФАН.

По словам специалиста, для сооружения столбчатого основания необходимо поместить столбы в грунт и соединить их между собой балками из железобетона. Использование такого фундамента для бани значительно сэкономит время и денежные средства.

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Кроме того, преимуществом столбчатого основания является и то, что нестабильный грунт не станет для него препятствием.