Общество 13 июля 2023, 14:22 Гендиректор Sportzania Пугачев посоветовал родителям отучать ребенка от телефона на своем примере

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Генеральный директор группы компаний по комплексному развитию и отдыху детей Sportzania Игорь Пугачев в разговоре с ИА RuNews24.ru дал советы родителям, как помочь ребенку справиться с зависимостью от телефона.

В первую очередь специалист посоветовал установить правила и ограничения. Необходимо объяснить ребенку, почему эти правила важны. Также можно предложить ребенку альтернативные занятия, например, отправить его на рисование или на занятия спортом.

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Кроме того, сами родители должны служить примером для детей. Если ребенок видит, что вы проводите слишком много времени в телефоне, вряд ли он будет себя ограничивать, добавил эксперт.