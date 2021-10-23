Гендиректор спорткомплекса «Олимпийский» Юрий Гурецкий умер после COVID-19

В Москве на 50-м году жизни скончался генеральный директор спортивного комплекса «Олимпийский» Юрий Гурецкий. Причиной его смерти стали осложнения после COVID-19. Организм Гурецкого с ними не справился.

О смерти Гурецкого сообщили в группе компаний «Киевская площадь», в которую входит спорткомплекс.

«Он обладал исключительным умением поддерживать хорошую атмосферу в коллективе, был редким профессионалом своего дела и достойным человеком», — говорится в опубликованном на сайте группы заявлении.

В группе компаний «Киевская площадь» выразили свои соболезнования всем родным и близким Юрия Гурецкого. Там его назвали талантливым и внимательным руководителем, который возглавлял «Олимпийский» много лет. Дата и место прощания с Гурецким пока не уточняются.

Ранее стало известно, что скончался белорусский писатель Юрий Станкевич. Его книги переводили на многие языки, он номинировался на престижные литературные награды. Критики сравнивали его творчество с произведениями Франца Кафки. Станкевича не стало на 72-м году жизни.